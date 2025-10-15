Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Bettermoo(d) Food

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 16,7 Prozent auf 0,060 EUR abwärts.

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 15:43 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 16,7 Prozent auf 0,060 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,060 EUR ab. Bei 0,060 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.833 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 19.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,938 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.463,333 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,000 EUR ab. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 29.900,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 30.06.2025 legte Bettermoo(d) Food die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.04.2025 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2027-Bilanz können Bettermoo(d) Food-Anleger Experten zufolge am 17.12.2026 werfen.

