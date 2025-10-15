DAX24.216 -0,1%Est505.617 +1,2%MSCI World4.289 +0,3%Top 10 Crypto15,40 ±0,0%Nas22.522 -0,8%Bitcoin96.461 -1,2%Euro1,1625 +0,1%Öl62,47 +0,3%Gold4.199 +1,4%
Aktienentwicklung

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Mittwochmittag stark

15.10.25 12:04 Uhr

15.10.25 12:04 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 20,1 Prozent auf 0,074 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:54 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 20,1 Prozent auf 0,074 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,074 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,073 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 42.369 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,952 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.186,486 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,051 EUR. Dieser Wert wurde am 30.07.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 30,541 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

