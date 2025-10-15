Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food steigt am Mittwochmittag stark

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt konnte die Aktie von Bettermoo(d) Food zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 20,1 Prozent auf 0,074 EUR.

Um 11:54 Uhr stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 20,1 Prozent auf 0,074 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,074 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,073 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 42.369 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,952 EUR erreichte der Titel am 16.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.186,486 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,051 EUR. Dieser Wert wurde am 30.07.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 30,541 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

