Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteidigt Stellung am Dienstagmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,060 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 11:43 Uhr kaum Veränderungen aus. Im BMN-Handel notierte das Papier bei 0,060 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,060 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,059 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 0,060 EUR. Von der Bettermoo(d) Food-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.571 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 0,938 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.463,333 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 02.07.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 29.900,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 50000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 18.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net