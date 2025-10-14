DAX24.169 -0,9%Est505.524 -0,8%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,37 -3,6%Nas22.695 +2,2%Bitcoin97.001 -2,6%Euro1,1553 -0,2%Öl61,86 -2,4%Gold4.140 +0,7%
So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

14.10.25 09:22 Uhr

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

14.10.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food kommt am Dienstagvormittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Bei der Bettermoo(d) Food-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,060 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bettermoo(d) Food-Aktie kam im BMN-Handel um 09:13 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 0,060 EUR. Die Bettermoo(d) Food-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,060 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,059 EUR. Bei 0,060 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.571 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Bei 0,938 EUR erreichte der Titel am 19.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.463,333 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,000 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 99,667 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Bettermoo(d) Food mit einem Umsatz von insgesamt 50000,00 CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,00 CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

