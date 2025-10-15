Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verzeichnet am Mittwochvormittag herbe Einbußen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im BMN-Handel ging es für das Papier um 16,7 Prozent auf 0,060 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:13 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 16,7 Prozent auf 0,060 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,060 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,060 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 0,938 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1.463,333 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,667 Prozent Luft nach unten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,08 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

