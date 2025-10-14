Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food verteuert sich am Dienstagnachmittag kräftig

Kurs der Bettermoo(d) Food

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie. In der BMN-Sitzung kletterte das Papier um 20,0 Prozent auf 0,072 EUR.

Um 15:43 Uhr sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 20,0 Prozent auf 0,072 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,072 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,060 EUR. Der Tagesumsatz der Bettermoo(d) Food-Aktie belief sich zuletzt auf 6.232 Aktien.

Bei einem Wert von 0,938 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.10.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1.202,778 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,000 EUR am 02.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 99,722 Prozent.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net