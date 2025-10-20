Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Montagnachmittag im Bärenmodus

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 10,4 Prozent auf 0,055 EUR nach.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste um 15:43 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 10,4 Prozent auf 0,055 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,054 EUR nach. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,054 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.201 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 19.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,938 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.599,275 Prozent wieder erreichen. Am 02.07.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,000 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 99,638 Prozent Luft nach unten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net