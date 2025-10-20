DAX24.060 +1,0%Est505.646 +0,7%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,29 +2,9%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.414 +2,4%Euro1,1664 ±0,0%Öl60,94 -0,7%Gold4.259 +0,2%
So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Bärenmodus

20.10.25 09:22 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag im Bärenmodus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 10,4 Prozent auf 0,055 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food gab in der BMN-Sitzung ab. Um 09:14 Uhr ging es um 10,4 Prozent auf 0,055 EUR abwärts. Die Bettermoo(d) Food-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,054 EUR ab. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,054 EUR. Zuletzt wechselten 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 0,938 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1.599,275 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bettermoo(d) Food-Aktie. Bei 0,000 EUR fiel das Papier am 02.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie 99,638 Prozent sinken.

Am 30.06.2025 lud Bettermoo(d) Food zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 17.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com

