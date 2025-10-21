DAX24.303 +0,2%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.972 -0,1%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1601 -0,4%Öl60,63 -0,5%Gold4.121 -5,4%
Bettermoo(d) Food im Blick

Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

21.10.25 16:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 0,069 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,06 EUR 0,00 EUR 7,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 15:49 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,3 Prozent auf 0,069 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bisher bei 0,051 EUR. Bei 0,051 EUR ging der Anteilsschein in den BMN-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 17.071 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 0,884 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.173,775 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.07.2025 bei 0,000 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 34.600,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,08 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 50000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Am 17.12.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

