Aktienkurs aktuell

Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Nachmittag unter Druck

22.10.25 16:08 Uhr
Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Nachmittag unter Druck

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 46,2 Prozent bei 0,032 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bettermoo(d) Food Corporation Registered Shs
0,03 EUR -0,03 EUR -46,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich um 15:40 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 46,2 Prozent auf 0,032 EUR ab. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,032 EUR nach. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2024 auf bis zu 0,852 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 2.529,630 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 17.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 98,148 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

