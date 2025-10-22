Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger setzen Bettermoo(d) Food am Nachmittag unter Druck

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Die Bettermoo(d) Food-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 46,2 Prozent bei 0,032 EUR.

Der Anteilsschein kletterte am 23.10.2024 auf bis zu 0,852 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 2.529,630 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,001 EUR am 17.09.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 98,148 Prozent könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 30.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 17.12.2026.

