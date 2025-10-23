Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food fällt am Donnerstagvormittag tief

Bettermoo(d) Food im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel zuletzt um 12,1 Prozent auf 0,062 EUR nach.

Der Bettermoo(d) Food-Aktie ging im BMN-Handel die Puste aus. Um 09:13 Uhr verlor das Papier 12,1 Prozent auf 0,062 EUR. Bei 0,052 EUR markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 0,052 EUR. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.200 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,826 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 1.223,718 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,000 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Verlust von 99,679 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,08 CAD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 50000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Bettermoo(d) Food-Bilanz für Q1 2026 wird am 18.12.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Bettermoo(d) Food rechnen Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net