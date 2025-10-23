Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Donnerstagnachmittag massiv unter Druck

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bettermoo(d) Food befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 8,5 Prozent auf 0,032 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:50 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 8,5 Prozent auf 0,032 EUR. Das Tagestief markierte die Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,032 EUR. Bei 0,054 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,784 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.10.2024 erreicht. 2.319,753 Prozent Plus fehlen der Bettermoo(d) Food-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 17.09.2025 auf bis zu 0,001 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 98,148 Prozent Luft nach unten.

Bettermoo(d) Food ließ sich am 30.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.04.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,08 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 50000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net