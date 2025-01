Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food springt am Montagmittag hoch

Blick auf Bettermoo(d) Food-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 15,4 Prozent auf 0,270 EUR nach oben.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 11:44 Uhr verteuerte sich das Papier um 15,4 Prozent auf 0,270 EUR. Im Tageshoch stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,270 EUR. Bei 0,237 EUR eröffnete der Anteilsschein.

Am 11.03.2024 markierte das Papier bei 3,100 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bettermoo(d) Food-Aktie mit einem Kursplus von 1.048,148 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,220 EUR am 09.01.2025. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 22,727 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 27.12.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,10 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,07 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 60000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 28.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 26.06.2026 wird Bettermoo(d) Food schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

