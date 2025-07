Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag massiv unter Druck

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 11,5 Prozent auf 0,071 EUR ab.

Die Aktie verlor um 11:43 Uhr in der BMN-Sitzung 11,5 Prozent auf 0,071 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Bettermoo(d) Food-Aktie bei 0,064 EUR. Mit einem Wert von 0,067 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 799 Bettermoo(d) Food-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 26.09.2024 auf bis zu 1,105 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.460,734 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 02.07.2025 auf bis zu 0,064 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 10,169 Prozent Luft nach unten.

Am 01.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 20000,00 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte ein identischer Umsatz von 0,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Bettermoo(d) Food am 18.12.2025 präsentieren. Bettermoo(d) Food dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net