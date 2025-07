Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag im Tiefenrausch

Bettermoo(d) Food im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Bettermoo(d) Food-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 16,8 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab im BMN-Handel um 09:13 Uhr um 16,8 Prozent auf 0,067 EUR nach. Im Tief verlor die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,067 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,067 EUR.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (1,105 EUR) erklomm das Papier am 26.09.2024. Derzeit notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie damit 93,973 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,067 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 0,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Bettermoo(d) Food veröffentlichte am 01.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.01.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 20000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 18.12.2025 erwartet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Bettermoo(d) Food möglicherweise am 17.12.2026 präsentieren.

Redaktion finanzen.net