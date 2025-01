Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 0,262 EUR.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 0,262 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Bettermoo(d) Food-Aktie bis auf 0,238 EUR ein. Bei 0,250 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 16.500 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bettermoo(d) Food ebenfalls -0,07 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

