Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Mittwochvormittag im Bullenmodus

Aktie im Blick

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 8,4 Prozent im Plus bei 0,090 EUR.

Die Aktie legte um 08:52 Uhr in der Tradegate-Sitzung 8,4 Prozent auf 0,090 EUR zu. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,090 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,090 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 8.500 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Am 26.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1,110 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 1.133,333 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.07.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,060 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 50,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.04.2025 abgelaufenen Quartal legte Bettermoo(d) Food am 30.06.2025 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Bettermoo(d) Food ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,08 CAD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Bettermoo(d) Food 50000,00 CAD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 18.12.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 17.12.2026.

Redaktion finanzen.net