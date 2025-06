Bettermoo(d) Food Aktie News: Hausse bei Bettermoo(d) Food am Dienstagmittag

So bewegt sich Bettermoo(d) Food

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Das Papier von Bettermoo(d) Food konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 5,3 Prozent auf 0,100 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:58 Uhr 5,3 Prozent im Plus bei 0,100 EUR. Bei 0,100 EUR erreichte die Bettermoo(d) Food-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,095 EUR. Bisher wurden heute 1.077 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1,110 EUR erreichte der Titel am 26.09.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1.010,000 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,078 EUR. Dieser Wert wurde am 08.05.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie ist somit 21,800 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 01.04.2025 äußerte sich Bettermoo(d) Food zu den Kennzahlen des am 31.01.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,24 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 20000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Voraussichtlich am 27.06.2025 dürfte Bettermoo(d) Food Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net