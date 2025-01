Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food zieht am Vormittag deutlich an

So entwickelt sich Bettermoo(d) Food

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 7,4 Prozent auf 0,247 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der BMN-Sitzung 7,4 Prozent auf 0,247 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf 0,247 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den BMN-Handel startete das Papier bei 0,200 EUR. Zuletzt wurden via BMN 9.000 Bettermoo(d) Food-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 3,100 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1.155,061 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie. Am 20.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,200 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,028 Prozent.

Die Bilanz zum am 31.10.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Bettermoo(d) Food hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,07 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite belief sich das Ergebnis auf 60000,00 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 0,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net