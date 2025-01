Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Vormittag stabil

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Bettermoo(d) Food. Im BMN-Handel kam die Bettermoo(d) Food-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 0,240 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:14 Uhr die Bettermoo(d) Food-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,240 EUR. Der Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,240 EUR zu. Die Bettermoo(d) Food-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,233 EUR nach. Bei 0,240 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 7 Bettermoo(d) Food-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bettermoo(d) Food-Aktie derzeit noch 1.191,667 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,200 EUR. Dieser Wert wurde am 22.01.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bettermoo(d) Food-Aktie 20,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Bettermoo(d) Food hat im jüngsten Quartal einen Umsatz von 60000,00 CAD erzielt. Damit traf der Konzern genau das Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,00 CAD erzielt hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Bettermoo(d) Food am 28.03.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net