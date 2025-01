Bettermoo(d) Food Aktie News: Anleger decken sich am Vormittag mit Bettermoo(d) Food ein

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Bettermoo(d) Food. Zuletzt wies die Bettermoo(d) Food-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 6,7 Prozent auf 0,320 EUR nach oben.

Die Bettermoo(d) Food-Aktie stieg im BMN-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,7 Prozent auf 0,320 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,320 EUR. Bei 0,300 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.674 Bettermoo(d) Food-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2024 bei 3,100 EUR. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 89,677 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 0,200 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bettermoo(d) Food-Aktie liegt somit 60,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bettermoo(d) Food am 27.12.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 60000,00 CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,00 CAD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.03.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Bettermoo(d) Food-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 26.06.2026.

Redaktion finanzen.net