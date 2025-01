Bettermoo(d) Food Aktie News: Bettermoo(d) Food am Nachmittag im Aufwind

Aktie im Fokus

Die Aktie von Bettermoo(d) Food gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Bettermoo(d) Food-Aktie im BMN-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 0,290 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Im BMN-Handel gewannen die Bettermoo(d) Food-Papiere um 15:44 Uhr 3,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Bettermoo(d) Food-Aktie sogar auf 0,328 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,280 EUR. Bisher wurden heute 63 Bettermoo(d) Food-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 3,100 EUR erreichte der Titel am 11.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 968,966 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.01.2025 (0,200 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,034 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 27.12.2024 hat Bettermoo(d) Food die Kennzahlen zum am 31.10.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,10 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,07 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 60000,00 CAD vermeldet. Im Vorjahreszeitraum betrug der Umsatz des Unternehmens ebenfalls 0,00 CAD.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.03.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 26.06.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Bettermoo(d) Food.

Redaktion finanzen.net