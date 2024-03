Infineon-Aktie, Siltronic-Aktie & Co. ziehen an: Kurse deutscher Tech-Werte spüren NVIDIA-Rückenwind

MorphoSys und Bilfinger steigen in MDAX auf: Diese Anpassungen gibt es außerdem in MDAX, SDAX und TecDAX

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus

EQS-DD: AIXTRON SE: Dr. Felix Grawert, Transfer of 33,941shares in AIXTRON SE pursuant to employment contractual agreement

Verluste in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Heute im Fokus

Deutsche Bank wird optimistischer für Novo Nordisk. VW stampft ID.3-Produktion in Wolfsburg ein. EnBW überrascht mit Chefwechsel. Tesla: Netzbetreiber erhöht nach Anschlag Sicherheitsvorkehrungen. Ford-Werk in Saarlouis durch Streik lahmgelegt. BIP der Eurozone stagnierte im vierten Quartal. UBS will 85 Filialen in der Schweiz schließen.