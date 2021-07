Lindt & Sprüngli: Lindt-"Goldhase" als Marke geschützt

€uro am Sonntag

Der typische Goldton der Schokoladen-­Osterhasen von Lindt & Sprüngli ist durch das Markenrecht geschützt. Der Bundesgerichtshof (BGH) billigte dem Farbton des jährlich millionenfach verkauften "Lindt-­Goldhasen" des schweizerischen Schokoladenherstellers in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil Markenschutz zu. Damit dürfen Konkurrenten ihre Schoko-Hasen nicht ohne Weiteres ebenfalls in Goldpapier einwickeln.

Das Oberlandesgericht München (OLG) hatte die Klage von Lindt & Sprüngli gegen die kleine Confiserie Heilemann aus Woringen im Allgäu noch abgewiesen (Az. I ZR 139/20). Der "Lindt-Goldhase" ist mit einem Marktanteil von 40 Prozent der mit Abstand meistverkaufte Schoko-Osterhase in Deutschland. (Redaktion €uro am Sonntag)

Bildquellen: Angela Weiss/GettyImages for The Weinstein Company

