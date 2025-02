BH: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel

BH lud am 17.02.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 158,27 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BH ein EPS von 397,69 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BH in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 487,88 Milliarden KRW im Vergleich zu 516,72 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 2245,42 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte BH ein EPS von 2862,55 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1.754,44 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1.591,99 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2541,75 KRW prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 1.754,23 Milliarden KRW erwartet.

Redaktion finanzen.net