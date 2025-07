DAX aktuell

Der DAX dürfte zum Wochenstart erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA reagieren und wieder näher an sein Rekordhoch herankommen.

Der DAX wird am Montag in ersten vorbörslichen Indikationen um gut ein Prozent höher bei 24.473 Punkten erwartet. Vor dem Wochenende schloss das deutsche Börsenbarometer 0,32 Prozent tiefer bei 24.217,5 Punkten.

DAX-Rekord

Am 10. Juli hatte der Leitindex bei 24.639,10 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht, das in der neuen Woche wieder näher rücken dürfte. Der Schlussrekord liegt bislang bei 24.549,56 Zählern.

Zolleinigung zwischen EU und USA verkündet

Die USA und die EU haben sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA geeinigt. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Die Einigung schaffe zudem einen Rahmen für die zukünftige Senkung der Zölle auf weitere Produkte, hieß es. Gemessen an der Drohung von US-Präsident Donald Trump, ab 1. August Zölle in Höhe von 30 Prozent erheben zu wollen, sei der nun vereinbarte Zollsatz von 15 Prozent ein gutes Ergebnis, kommentierte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel, das Abkommen - vor allem, weil auch für die Automobilindustrie keine zusätzlichen Extra-Zölle vorgesehen seien.

In den vergangenen Tagen hatten Marktteilnehmer bereits auf ein Abkommen gehofft, nachdem die Vereinigten Staaten eine Einigung auch mit Japan erzielt hatten. Die Unsicherheit am Markt schwindet nun.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires