Deutsche Telekom-Aktie dreht ins Plus: Deutsche Telekom rechnet offenbar mit Mehrkosten durch Mobilfunkversteigerung

Heute im Fokus

DAX klettert ins Plus -- Wall Street startet höher -- Sartorius kommt bei Wachstumsplänen schneller voran -- ProSiebenSat. 1, ExxonMobil, Novartis, Tesla im Fokus

Deutsche Post stellt Telegramm-Service ein. Ausblick 2023 - Was Anleger wissen sollten: Aktien, Anleihen, Immobilien. An Weltbörsen kein deutsches Unternehmen mehr unter "Top 100". Weltweiter Twitter-Ausfall gemeldet. GE HealthCare Technologies steigt in S&P 500 auf. Deutsche Exporteure erwarten schwieriges Jahr. Deutsche Telekom rechnet mit Mehrkosten durch Mobilfunkversteigerung.