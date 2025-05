BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets springt am Montagnachmittag hoch

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie legte zuletzt in der BMN-Sitzung 7,0 Prozent auf 0,075 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 7,0 Prozent auf 0,075 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,075 EUR. Bei 0,065 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der BIGG Digital Assets-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.564 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 0,179 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Kursplus von 138,718 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,244 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,00 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 92,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.net