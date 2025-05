BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets fällt am Dienstagmittag

Kurs der BIGG Digital Assets

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 4,8 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Die BIGG Digital Assets-Aktie musste um 11:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 4,8 Prozent auf 0,067 EUR abwärts. Bei 0,060 EUR markierte die BIGG Digital Assets-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,060 EUR.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 166,468 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 25,484 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets veröffentlichte am 30.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Das vergangene Quartal hat BIGG Digital Assets mit einem Umsatz von insgesamt 4,20 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden waren, um 92,66 Prozent gesteigert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net