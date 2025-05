BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Nachmittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Zuletzt fiel die BIGG Digital Assets-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 6,1 Prozent auf 0,063 EUR ab.

Um 15:43 Uhr ging es für die BIGG Digital Assets-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 0,063 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,063 EUR. Bei 0,063 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 183,810 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,050 EUR fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,635 Prozent.

BIGG Digital Assets gewährte am 30.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net