BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag ohne große Veränderung

BIGG Digital Assets im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,070 EUR.

Die BIGG Digital Assets-Aktie zeigte sich um 15:44 Uhr stabil und notierte im BMN-Handel bei 0,070 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,076 EUR an. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 0,060 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,060 EUR. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 3.280 Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 0,179 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 155,429 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BIGG Digital Assets-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (0,050 EUR). Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 40,000 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,20 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 92,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net