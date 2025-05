BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte zuletzt bei 0,070 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie im BMN-Handel und tendierte um 11:44 Uhr bei 0,070 EUR. Der Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,076 EUR zu. In der Spitze fiel die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,060 EUR. Bei 0,060 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via BMN 3.280 BIGG Digital Assets-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 155,429 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,050 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,571 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie.

BIGG Digital Assets ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,00 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent auf 4,20 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net