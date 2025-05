BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger decken sich am Mittwochmittag mit BIGG Digital Assets ein

Kurs der BIGG Digital Assets

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BIGG Digital Assets. Zuletzt ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 11,6 Prozent auf 0,075 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 11,6 Prozent auf 0,075 EUR zu. Kurzfristig markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,075 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,063 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 58,110 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 0,050 EUR. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 49,800 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,00 CAD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent auf 4,20 Mio. CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -0,030 CAD je Aktie in den BIGG Digital Assets-Büchern.

Redaktion finanzen.net