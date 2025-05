NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.367 Punkte

Werte in diesem Artikel

DOW JONES--Keinen spürbaren Einfluss auf die VW-Aktie hatte die Nachricht über den Rückruf seines elektrischen Retro-Kleinbus ID. Buzz in den USA, weil die Rückbank nicht über ausreichend Sicherheitsgurte nach US-Vorschriften verfügt. Ende vergangenen Monats hatte VW erklärt, dass die Sitzbank in der dritten Reihe des ID. Buzz für zwei Insassen ausgelegt und daher mit zwei Sicherheitsgurten ausgestattet sei. Die US-Behörden waren jedoch der Ansicht, dass die Rückbank breit genug für drei Personen sei und das Fahrzeug damit gegen die Vorschriften zur Sitzgröße verstoße.

Der Finanzinvestor CVC Capital Partners hält nach dem Vollzug des öffentlichen Erwerbsangebots für Compugroup Medical eine Beteiligung von 24,27 Prozent an dem Anbieter von Software für die Medizinbranche. CVC plant vereinbarungsgemäß ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot in Höhe von 22,00 Euro in bar pro Aktie abzugeben. Die Aktie von Compugroup Medical war mit 22,12 Euro aus dem regulären Handel gegangen und zeigte sich nachbörslich kaum verändert.

XDAX* DAX Veränderung

22.28 Uhr 17.30 Uhr

23.367 23.353 +0,1%

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

May 08, 2025 16:37 ET (20:37 GMT)