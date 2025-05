VW ruft in den USA Kleinbus ID. Buzz wegen zu großer Rückbank zurück

Werte in diesem Artikel

Von Ryan Felton

DOW JONES--Volkswagen ruft in den USA seinen elektrischen Retro-Kleinbus ID. Buzz in den USA zurück, weil die Rückbank nicht über ausreichend Sicherheitsgurte nach US-Vorschriften verfügt. Ende vergangenen Monats hatte VW erklärt, dass die Sitzbank in der dritten Reihe des ID. Buzz für zwei Insassen ausgelegt und daher mit zwei Sicherheitsgurten ausgestattet sei. Die US-Behörden waren jedoch der Ansicht, dass die Rückbank breit genug für drei Personen sei und das Fahrzeug damit gegen die Vorschriften zur Sitzgröße verstoße.

Der deutsche Automobilhersteller entwarf den ID. Buzz als Hommage an eine Ikone der Hippie-Gegenkultur der 1960er Jahre und hoffte, mit dem Verkauf auf einer Welle der Nostalgie für eine einfachere Zeit des Automobildesigns zu reiten.

Der Rückruf betrifft rund 5.600 Fahrzeuge, die zwischen September letzten Jahres und Februar 2025 gebaut wurden. Volkswagen will das Problem nach eigenen Angaben durch den Einbau einer "festen, ungepolsterten Verkleidung" beheben, um weniger Platz auf dem Rücksitz zu schaffen. Bis dahin wurden die Händler angewiesen, keine ID. Buzz zu verkaufen, bei denen der Rücksitz mit zwei Sicherheitsgurten ausgestattet ist.

Unabhängig davon gab Volkswagen einen zweiten Rückruf für den ID. Buzz bekannt, weil die Notbremsanzeige gelb statt rot war, was in den USA vorgeschrieben ist. VW wurde im Februar von einem Zulieferer, der das Teil herstellte, auf das Sitzproblem aufmerksam gemacht.

Der Hersteller teilte mit, dass ihm keine Unfälle oder Verletzungen im Zusammenhang mit den beiden Rückrufaktionen bekannt seien.

