Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Vormittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 96,16 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 96,16 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,94 EUR. Bei 96,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 36.573 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (123,95 EUR) erklomm das Papier am 29.05.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,90 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 112,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2025. Das EPS lag bei 3,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 77,56 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 75,46 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 21,00 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

