Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz präsentiert sich am Mittag fester

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 99,68 EUR zu.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 99,68 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,60 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,88 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 353.069 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 24,35 Prozent zulegen. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 20,89 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,33 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 6,36 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 112,30 EUR aus.

Am 30.04.2025 äußerte sich Volkswagen (VW) vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,65 EUR, nach 6,52 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Volkswagen (VW) vz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,78 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,56 Mrd. EUR im Vergleich zu 75,46 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 23.07.2026 wird Volkswagen (VW) vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

