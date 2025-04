ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Volkswagen (VW) auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für VW Vorzüge (Volkswagen (VW) vz) (VW) beim Kursziel von 110 Euro auf "Neutral" belassen. Die Präsentationen der Wolfsburger auf der Shanghai Auto Show dürften den technologischen Fußabdruck vertiefen und die Umsatzdynamik ab 2026 untermauern, schrieb Analyst Jose Asumendi in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick./ag/la

