Volkswagen (VW) vz Aktie News: Anleger schicken Volkswagen (VW) vz am Montagmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 93,60 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 93,60 EUR ab. Bei 93,24 EUR markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 94,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 311.573 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,35 EUR) erklomm das Papier am 04.06.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,31 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,75 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,26 EUR, nach 6,36 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 113,80 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 3,65 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen (VW) vz noch ein Gewinn pro Aktie von 6,52 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,78 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 77,56 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 75,46 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Volkswagen (VW) vz-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 20,61 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie ein

BYD startet Offensive auf Europas Kompaktklasse - Tesla-Aktie unter Druck?

VW-Aktie dennoch tiefer: VW in Gesprächen mit US-Regierung über Zölle - VW bietet US-Investitionen an