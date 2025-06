Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Vormittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 93,64 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 93,64 EUR. In der Spitze gewann die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 93,90 EUR. Bei 93,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.516 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 04.06.2024 markierte das Papier bei 116,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Am 29.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 78,86 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 6,36 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 6,26 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 113,80 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 77,56 Mrd. EUR gegenüber 75,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.07.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.07.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 20,61 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie ein

BYD startet Offensive auf Europas Kompaktklasse - Tesla-Aktie unter Druck?

VW-Aktie dennoch tiefer: VW in Gesprächen mit US-Regierung über Zölle - VW bietet US-Investitionen an