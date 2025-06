Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagvormittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 94,24 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 94,24 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 94,02 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,80 EUR. Zuletzt wechselten 48.657 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 116,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie somit 19,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 16,32 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,26 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 113,80 EUR.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 3,65 EUR. Im letzten Jahr hatte Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 77,56 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 25.07.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Volkswagen (VW) vz-Aktie in Höhe von 20,61 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der Volkswagen (VW) vz-Aktie ein

BYD startet Offensive auf Europas Kompaktklasse - Tesla-Aktie unter Druck?

VW-Aktie dennoch tiefer: VW in Gesprächen mit US-Regierung über Zölle - VW bietet US-Investitionen an