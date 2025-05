So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 17:11 mit grünen Vorzeichen. Zuletzt gewann Bitcoin 0,49 Prozent auf 103.471,96 US-Dollar hinzu, nachdem am Vortag noch 102.968,45 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,4 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 53,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Bitcoin Cash um 2,37 Prozent auf 420,08 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 410,34 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,81 Prozent auf 2.431,47 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.342,19 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,76 Prozent auf 102,15 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 100,39 US-Dollar wert.

Währenddessen legt der Ripple-Kurs um 2,76 Prozent auf 2,408 US-Dollar zu. Gestern war Ripple noch 2,344 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt Cardano am Samstagnachmittag hinzu. Um 3,78 Prozent auf 0,8067 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Cardano-Kurs bei 0,7773 US-Dollar.

Nach 316,02 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Samstagnachmittag um 4,78 Prozent auf 331,13 US-Dollar gestiegen.

Mit dem IOTA-Kurs geht es indes nach oben. IOTA gewinnt 4,15 Prozent auf 0,2472 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,2373 US-Dollar an der Tafel standen.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0058 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0061 US-Dollar.

Derweil geht es für den Stellar-Kurs bergauf. Stellar steigt 3,37 Prozent auf 0,3051 US-Dollar, nach 0,2952 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0192 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,62 Prozent auf 24,30 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 23,91 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,54 Prozent auf 6,708 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 6,542 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.