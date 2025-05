Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 100,05 EUR.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 100,05 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,10 EUR aus. Bei 99,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38.750 Stück gehandelt.

Am 29.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,18 Prozent.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,33 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,30 EUR.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,52 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 77,56 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,46 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 25.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 21,00 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

