BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets büßt am Vormittag ein

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie rutschte in der BMN-Sitzung um 4,8 Prozent auf 0,067 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 09:13 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 4,8 Prozent auf 0,067 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,060 EUR aus. Mit einem Wert von 0,060 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 0,179 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 166,468 Prozent Plus fehlen der BIGG Digital Assets-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 25,484 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BIGG Digital Assets am 30.04.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BIGG Digital Assets in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 92,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,20 Mio. CAD im Vergleich zu 2,18 Mio. CAD im Vorjahresquartal.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie.

Redaktion finanzen.net