BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagmittag billiger

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 0,079 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets befand sich um 11:44 Uhr im Sinkflug und gab im BMN-Handel 2,6 Prozent auf 0,079 EUR ab. Die BIGG Digital Assets-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,077 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,077 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BIGG Digital Assets-Aktie somit 55,761 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 36,789 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BIGG Digital Assets am 30.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4,09 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 87,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Mio. CAD in den Büchern standen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net