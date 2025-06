Rally geht weiter

Die Rekordrally von Palantir geht auch in der neuen Handelswoche weiter. Doch wie weit kann der Hype die Aktie noch tragen?

• Palantir-Aktie erreicht neues Allzeithoch

• KI-Boom, Regierungsnähe und volle Auftragsbücher treiben den Kurs

• Analysten zunehmend vorsichtig



2,92 Prozent hat die Palantir-Aktie zum Wochenstart an der NASDAQ zugelegt und bei 141,41 US-Dollar - dem höchsten Stand aller Zeiten - geschlossen. Für Anleger werden Rekorde dieser Art aber inzwischen Gewohnheit, 2025 hat die Palantir-Aktie bereits diverse Rekordmarken erreicht.

Aktie mit anhaltender Hausse

Beim Blick auf die Kursentwicklung zeigt sich eine deutliche Outperformance: Fast 87 Prozent hat die Palantir-Aktie im bisherigen Jahresverlauf bereits zugelegt. Noch deutlicher wird er Kurserfolg, wenn man weiter zurückblickt: Auf Jahressicht liegt der Anteilsschein sogar satte 447 Prozent im Plus, in den letzten drei Jahren haben Anleger gar ein Plus von über 1.600 Prozent in ihren Depots.

Gründe für den Kurssprung zum Wochenstart gibt es dabei von Unternehmensseite nicht: Zuletzt hatte Palantir in der vergangenen Woche potenziell kursrelevante Nachrichten zu vermelden, als man eine mehrjährige Partnerschaft mit Fedrigoni bekannt gegeben hatte, einem weltweit führenden Hersteller von Spezialpapieren für Verpackungen und andere kreative Anwendungen, selbstklebenden Etiketten, grafischen Trägern für visuelle Kommunikation und RFID.

Auftragslage und politisches Umfeld treibt den Kurs

Dass der Palantir-Aktie eine derart positive Marktstimmung entgegenschlägt, ist aber primär einem für das Unternehmen äußerst positiven Marktumfeld zu schulden. Palantirs Engagement im KI-Segment, das am Markt besondere Aufmerksamkeit erfährt, trägt dazu ebenso bei, wie die Nähe des Unternehmens zur aktuellen US-Regierung, die für anhaltend volle Auftragsbücher sorgt. Immerhin gilt Palantir-Mitgründer und -Großaktionär Peter Thiel als enger Vertrauter von Donald Trump.- Zuletzt hatte der US-Präsident einem Bericht der New York Times zufolge sogar erwogen, durch Palantirs Analyseplattform Foundry Daten von US-Amerikaner aus verschiedenen Behörden zusammenzuführen und damit zur Datenbasis der USA zu machen.

Analysten bleiben gegenüber Palantir-Aktie optimistisch

Obwohl die Aussichten für Palantir also durchaus positive bleiben und die Auftragsbücher weiter gut gefüllt sind, sehen Experten für die Palantir-Aktie inzwischen offenbar mögliche Ermüdungserscheinungen. Zwar hat in der vergangenen Woche noch Loop Capital das Kursziel für den Anteilsschein auf 155 US-Dollar angehoben - Analyst Mark Schappel hatte dabei auf ein Investorentreffen mit Palantirs CFO David Glazer reagiert. Doch mit dieser Preismarke liegt Schappel an der Spitze seiner Analystenkollegen, andere Experten sind deutlich weniger bullish. Auf TipRanks bewerten von 17 Analysten nur noch drei die Aktie als einen Kauf, vier Experten haben ein Sell-Rating vergeben. Die übrigen zehn Analysten raten immerhin zum Halten der Palantir-Aktie. Der Blick auf das durchschnittliche Kursziel zeigt aber: Die Luft wird dünn. 104.27 US-Dollar trauen Experten dem Anteilsschein im Mittel zu - das aktuelle Kursniveau liegt bereits rund 24 Prozent oberhalb dieser Marke.



