BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Nachmittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR abwärts.

Die BIGG Digital Assets-Aktie wies um 15:40 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 0,102 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,102 EUR. Bei 0,111 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 124.300 BIGG Digital Assets-Aktien den Besitzer.

Am 27.02.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,240 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 134,804 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 0,077 EUR. Der aktuelle Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie ist somit 25,000 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 28.11.2024 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,02 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,13 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,44 Mio. CAD umgesetzt worden waren.

2024 dürfte BIGG Digital Assets einen Verlust von -0,050 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net