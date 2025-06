BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Kursentwicklung im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,077 EUR.

Werte in diesem Artikel

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:44 Uhr die BIGG Digital Assets-Aktie. Der Anteilsschein notierte via BMN bei 0,077 EUR. Die BIGG Digital Assets-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,077 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die BIGG Digital Assets-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,077 EUR aus. Bei 0,077 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 0,179 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 132,208 Prozent könnte die BIGG Digital Assets-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,050 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,065 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BIGG Digital Assets am 30.05.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BIGG Digital Assets ebenfalls 0,00 CAD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 87,61 Prozent auf 4,09 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,18 Mio. CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net