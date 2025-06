Kursentwicklung

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Mittag mit Aufschlag

19.06.25 12:05 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der BMN-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 0,083 EUR.

Um 11:43 Uhr ging es für das BIGG Digital Assets-Papier aufwärts. Im BMN-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 0,083 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BIGG Digital Assets-Aktie bisher bei 0,083 EUR. Zum BMN-Handelsstart notierte das Papier bei 0,071 EUR. Zuletzt stieg das BMN-Volumen auf 25.000 BIGG Digital Assets-Aktien. Bei einem Wert von 0,179 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 53,859 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,050 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BIGG Digital Assets-Aktie liegt somit 65,000 Prozent über dem 52-Wochen-Tief. Am 30.05.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BIGG Digital Assets ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,00 CAD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 87,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,09 Mio. CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,18 Mio. CAD ausgewiesen worden waren. Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BIGG Digital Assets-Verlust in Höhe von -0,030 CAD je Aktie aus. Redaktion finanzen.net

