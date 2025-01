BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets knickt am Dienstagmittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 9,2 Prozent auf 0,118 EUR.

Das Papier von BIGG Digital Assets gab in der BMN-Sitzung ab. Um 11:43 Uhr ging es um 9,2 Prozent auf 0,118 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,118 EUR ein. Bei 0,118 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,256 EUR erreichte der Titel am 14.02.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 116,949 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2024 bei 0,078 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die BIGG Digital Assets-Aktie mit einem Verlust von 33,644 Prozent wieder erreichen.

Am 29.11.2024 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,02 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,13 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 47,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 1,44 Mio. CAD eingefahren.

BIGG Digital Assets wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 05.05.2025 vorlegen.

In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,050 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie stehen.

